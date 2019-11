NTNU og UiB ber studentane reise heim frå Hongkong

utenriks

Onsdag melde Khrono at Universitetet i Bergen har bedt studentane sine om å reise heim frå Bergen. Torsdag melder Universitetsavisa at NTNU gjer det same.

UiB har ti studentar i byen, medan NTNU har fem.

Ifølgje universitetsavisa har universitetet til NTNU-studentane avlyst alle forelesingar resten av semesteret.

Viserektor for utdanning på Universitetet i Bergen, Oddrun Samdal, sa til Khrono onsdag at dei sterkt tilrår studentane sine å dra heim til Noreg.

– Vi vil òg tilby økonomisk støtte, viss det skulle vere eit problem, sa Samdal til avisa.

Både UiBs og NTNUs studentar skal etter forholda ha det bra.

Både svenske Kungliga Tekniska högskolan og Danmarks tekniske universitet har òg bedt studentane forlate Hongkong.

