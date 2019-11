Mistenkt IS-krigar blir sendt tilbake til USA

utenriks

– Prosessen med å sende ein utanlandsk terrorist til USA har byrja etter at dei lova å akseptere han til landet og skaffe eit reisedokument for han, opplyser Tyrkias innanriksdepartement ifølgje det tyrkiske, statlege nyheitsbyrået Anadolu.

Fråsegna kjem etter eit møte mellom USAs president Donald Trump og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Det kvite hus.

Tyrkia opplyste måndag at dei for første gong har utvist ein amerikansk statsborgar som er mistenkt for å vere IS-krigar.

Mannen, som har røter i Jordan, vart frakta til Edirne ved grensa til Hellas, i nordvestlege Tyrkia. Han har ifølgje nyheitsbyrået DHA halde til tre dagar i den demilitariserte sona mellom Tyrkia og Hellas, etter at Tyrkia først utviste han til Hellas. Men grekarane nekta å ta han imot. 39-åringen skal sjølv ha ønskt å bli deportert til Hellas.

Ifølgje tyrkiske styresmakter vart amerikanaren arrestert i samband med Tyrkias offensiv i nordlege Syria, som starta i oktober. Dei hevdar fleire mistenkte IS-krigarar vil bli sende tilbake til heimlanda sine seinare denne veka, mellom dei fleire tyske statsborgarar.

