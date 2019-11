Minst to drepne i nye demonstrasjonar i Bagdad

utenriks

Den siste månaden har tusenvis av menneske i Irak demonstrert, i hovudsak i Bagdad og byar sør i landet.

Kjelder i helsevesenet opplyser til nyheitsbyrået AFP at tre personar vart drepne torsdag, medan AP får opplyst frå kjelder i tryggingsstyrkane og helsestyresmaktene at to personar er drepne.

FN har registrert at 16 personar er drepne i samband med bruk av tåregass under opptøyane. Tåregassgranatane som har vorte brukte mot demonstrantane, er anslått å vere ti gonger så kraftige som vanlege tåregassgranatar. Over 330 personar blir anslått å ha mista livet sidan demonstrasjonane starta 1. oktober.

Demonstrantane krev mellom anna at det blir rydda opp i den omfattande korrupsjonen og høge arbeidsløysa i landet.

Statsminister Adel Abdel-Mahdi gav laurdag eit vagt løfte om reformer, noko som ikkje ser ut til å ha dempa uroa.

(©NPK)