Kambodsjas statsminister skal ha beordra lauslating av politiske fangar

– Det er over 70 menneske, vêr snille å få fortgang i arbeidet med denne saka, slik at desse brørne kan lauslatast mot kausjon, er oppfordringa frå statsminister Sen.

Ordren kjem to dagar etter at EU varsla at landet må ta menneskerettane på alvor viss det vil behalde handelsavtalane sine.

Ifølgje menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) er det minst 60 politiske fangar i landet. Mange av dei er støttespelarar for det no oppløyste opposisjonspartiet Cambodian National Rescue Party (CNRP).

Opposisjonsleiar lauslaten

Søndag vart leiaren for det tidlegare opposisjonspartiet Kem Sokha lauslaten frå husarrest. Han vart arrestert i 2017 og sikta for forsøk på å styrte regjeringa. Sokha har heile tida nekta for skuldingane. Etter å ha sete fengsla i over eitt år utan dom vart han i september i fjor lauslaten, men fekk husarrest.

Meir enn 100 av leiarane i partiet, inkludert Sokha, vart òg nekta å delta i politikk i fem år. I alt 20 av 55 opposisjonspolitikarar flykta frå landet.

I midten av august kunngjorde CNRP at den tidlegare leiaren deira Sam Rainsy og andre knytt til partiet planla å vende tilbake til landet 9. november etter å ha vore i eksil.

Fleire kritikarar arresterte

Den tidlegare partileiaren valde å flykte frå Kambodsja etter valet i 2018. I mars i år utskreiv ein domstol i landet ein arrestordre på han og åtte partifellar.

Det autoritære styret i landet har dei siste tre månadene gjennomført fleire arrestasjonar, og ifølgje HRW dreier det seg om både regimekritikarar og personar som har ytra seg kritisk i sosiale medium.

Ho Sen tok makta i eit kupp i 1997. Under valet i 2018 vann Sens parti CPP med stor margin.

