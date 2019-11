EU fryktar humanitær katastrofe blant flyktningar i Bosnia

utenriks

Migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos tok torsdag til orde for at Vucjak-leiren nær Bihac i det nordvestlege Bosnia rett og slett må stengast. Leiren er oppretta på eit attfylt søppeldeponi, ikkje langt frå eit minefelt frå borgarkrigen.

Kommissæren sa at det må skaffast forsvarleg husvære for 8.000 migrantar for å hindre ei humanitær krise den kommande vinteren. Han opplyste at EU har gitt Bosnia over 36 millionar euro i bistand, men at forholda i Vucjak er så miserable at ytterlegare EU-hjelp verken kan eller vil bli gitt.

Rundt 50.000 migrantar har sidan i fjor kryssa Bosnia i håp om å nå EU. Mange av dei kjem seg ikkje vidare på grunn av den godt vakta kroatiske grensa.

(©NPK)