Boris Johnson vil ikkje nominere ny EU-kommissær før valet

utenriks

Dei britiske reglane hindrar utnemningar til toppjobbar i internasjonale organisasjonar i perioden rett før eit val. Ein talsmann for Ursula von der Leyen frå Tyskland, den påtroppande sjefen i EU-kommisjonen, stadfestar torsdag at beskjeden kom frå London i natt.

Kjelder seier til AFP at den nye kommisjonspresidenten har konsultert juridisk ekspertise for å vere sikker på at den nye kommisjonen hennar kan tiltre utan ein medlem frå Storbritannia.

– Dette er ein heilt ny situasjon, og vi undersøker alle moglegheiter, sa den påtroppande talspersonen til presidenten, Dana Spinant, på ei pressebrifing i Brussel torsdag.

(©NPK)