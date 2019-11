TV-sendinga av riksrettsprosessen mot Trump er i gang

utenriks

Demokraten Adam Schiff, leiar av etterretningskomiteen i Representanthuset, opna høyringa på onsdag i ein fullsett sal på Capitol Hill. Han las opp fleire av skuldingane mot USAs president Donald Trump.

Demokratane i Representanthuset vil dei neste vekene prøve å bevise at Trump misbrukte makta si ved å be Ukraina om hjelp til å vinne presidentvalet neste år. Trumps plan var ifølgje demokratane å få Ukraina til å sverte den politiske rivalen hans, Joe Biden, og sonen Hunter, ved å innleie ei korrupsjonsetterforsking mot dei

Frå og med onsdag blir utspørjingane, som til no har gått bak lukka dører, sende direkte på amerikansk fjernsyn.

Høyringa onsdag startar med forklaringa til to karrierediplomatar: USAs fungerande ambassadør til Ukraina, William Taylor, og statssekretær George Kent i Utanriksdepartementet.

Sjølv meiner Trump at han ikkje har gjort noko gale. I ein tale på eit privat arrangement i Economic Club i New York tysdag kalla han riksrettsgranskinga for ei heksejakt prega av vrangførestillingar.

(©NPK)