utenriks

Ifølgje talsperson Nasrat Rahimi for det afghanske innanriksdepartementet kan talet på døde og såra stige.

Han seier det ikkje er kjent kva som var målet for angrepet i Qasaba i Kabul.

Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for angrepet, men både Taliban og IS er aktive i hovudstaden og har tidlegare tatt på seg ansvaret for angrep i Kabul.

