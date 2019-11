Morales ønskjer å reise tilbake til Bolivia

utenriks

– Dersom folket mitt ber meg om det, så er eg klar til å reise tilbake for å roe situasjonen i landet, sa Morales onsdag på ein pressekonferanse i Mexico by, der han no er i eksil.

Ekspresidenten oppmoda òg til det han kalla ein nasjonal dialog for å løyse krisa i Bolivia, og han avviste legitimiteten til Jeanine Añez, som tysdag vart utnemnd til mellombels president i landet fram til det kan haldast nyval.

Morales trekte seg som president i Bolivia søndag etter fleire veker med stadig aukande uro i landet. Tysdag reiste han til Mexico, der han har fått politisk asyl.

Bolivia har vore prega av omfattande uro i kjølvatnet av presidentvalet 20. oktober. Medan Morales hevdar å ha vunne valet, hevdar opposisjonen at valet var prega av regelbrot.

