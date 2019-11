Gaza-styresmakter seier at ytterlegare to er drepne i israelske flyangrep

utenriks

Organisasjonen Islamsk jihad seier at to av krigarane deira vart drepne i morgontimane onsdag under israelske flyangrep. Samtidig vart det sendt nye rakettar inn over israelsk område frå Gaza etter ein pause om natta.

Det israelske forsvaret seier at det er sendt minst 250 rakettar inn på israelsk territorium sidan oppblussinga av kamphandlingane tysdag. Den siste runden vart utløyst av eit israelsk flyangrep som tok livet av ein viktig leiar av Islamsk jihad.

Grupperinga har kalla drapet ei krigserklæring, men leiinga i Hamas har førebels ikkje engasjert seg tungt. Dette blir tatt av observatørar som eit teikn på at den siste runden med kamphandlingar blir kort.

(©NPK)