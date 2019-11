50 bustader tatt av skogbrannar i Australia

utenriks

Totalt har over 300 bustader vorte øydelagde av brann sidan førre veke.

Onsdag seier brannvesenet i Australias mest folkerike delstat at det på eit tidspunkt tysdag var meir enn 16 skogbrannar ute av kontroll.

Tysdag var det varsla om «katastrofal brannfare» i Sydney og nærliggande område som følgje av varmt og tørt vêr, med temperaturar over 30 grader og kraftig vind. New South Wales' førsteminister Gladys Berejiklian seier ho er letta over at øydeleggingane ikkje vart verre. 21 personar har fått skadar, 13 av dei er brannmenn.

Onsdag vart det registrert over 70 brannar i delstaten. 50 av dei er ikkje under kontroll, men onsdag er ingen av dei på eit såkalla krisenivå.

Sidan skogbrannsesongen starta i oktober, har meir enn 1,1 millionar hektar vorte øydelagt. Det er den samla totalen for dei siste tre skogbrannsesongane, ifølgje brannvesenet.

Det er vanleg med mindre brannar i utmarka i Australia, men i år starta skogbrannsesongen tidleg. Lite nedbør blir rekna som hovudårsaka. Det er ikkje meldt om nedbør i delstaten på lang tid.

(©NPK)