USA fordømmer valden i Hongkong

– USA følgjer situasjonen i Hongkong med djup bekymring, seier talsperson Morgan Ortagus i det amerikanske utanriksdepartementet i ei fråsegn måndag.

Det har rådd kaotiske tilstandar i Hongkong etter nye samanstøytar mellom demonstrantar og politi.

Måndag vart ein mann tent på av maskerte demonstrantar, og ein demonstrant vart skoten av politiet. Tilstanden til begge to blir omtalt som kritisk.

– Vi fordømmer valden frå begge sider, og vi uttrykker vår sympati med offera for valden uavhengig av deira politisk ståstad og ber alle partar – politi og demonstrantar – om å vere tilbakehaldne, held Ortagus fram.

Ortagus seier i fråsegna at dei òg ber Kina halde løfta sine om at Hongkong skal «nyte ein høg grad av autonomi», og at menneskerettane og ytringsfridommen til befolkninga skal respekterast.

Hongkongs leiar Carrie Lam seier ho fordømmer valden i gatene i byen. Ifølgje henne er over 60 personar innlagt sjukehus som følgje av samanstøytane.

Tysdag var det nye demonstrasjonar i storbyen, der politiet fyrte av tåregass på eit universitetsområde, skriv Reuters. Fleire skular og universitet har avlyst undervisningstimar som følgje av uroa. Nokre toglinjer gjekk heller ikkje, og fleire vegar var stengde for andre dag på rad.

Masseprotestane i Hongkong, som har hatt delvis sjølvstyre sidan Storbritannia tilbakeførte territoriet til Kina i 1997, vart utløyst av eit omstridt lovforslag som opna for å utlevere personar til strafforfølging i Kina.

Lovforslaget vart sidan trekt tilbake, men kravet om demokratiske reformer og protestane mot Hongkongs Beijing-støtta leiing har sidan auka i styrke.

