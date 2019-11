Opprørspoliti storma finansdistrikt i Hongkong

utenriks

Folk som jobbar i området, hadde iført seg svømmebriller og stod saman med svartkledde demonstrantar for å hindre politiet i å fjerne barrikadane som er sett opp av demonstrantane, skriv DPA.

Tidlegare på dagen oppstod det òg samanstøytar på fleire universitet i byen. Ved det kinesiske universitetet i Hongkong, CUHK, skaut politiet med tåregass og gummikuler, medan studentar strøymde ut væpna med sportsutstyr, mellom dei pil og boge.

Ei rekke studentar vart arresterte då politiet gjekk inn på universitetsområdet.

Politiet har vanlegvis ikkje tilgang til universiteta utan ein ransakingsordre, men ifølgje ein talsmann for politiet vart inntrenginga rettferdiggjort av at politiet hadde vore «under angrep». På 20 minutt hadde over 30 bensinbomber vorte kasta mot dei, seier politiinspektør Kong Wing-cheung.

USA uttalte natt til tysdag at dei er «djupt bekymra» over uroa i Hongkong, der to er kritisk skadde og fleire er innlagde på sjukehus etter dei nye samanstøytane mellom demonstrantar og politi.

Måndag vart ein mann tent på av maskerte demonstrantar, medan ein demonstrant vart skoten av politiet.

(©NPK)