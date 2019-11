Morales på veg til Mexico etter å ha fått asyl

utenriks

Morales gjekk av som president i Bolivia søndag etter omfattande protestar i kjølvatnet av presidentvalet etter påstandar om valfusk.

Det har vorte spekulert på kvar Morales hadde gjort av seg, sidan han ikkje har vorte sett sidan han søndag kunngjorde at han gjekk av. Same dag sa den mexicanske utanriksministeren Marcelo Ebrard at Morales kunne få asyl i Mexico dersom han ønskte det. Måndag vart Morales søknad innvilga.

– Eg drar til Mexico, takksamt for openheita til brørne våre som har tilbode oss asyl for å verne liva våre, skriv Morales på Twitter og held fram:

– Det sårar meg at eg må forlate landet av politiske årsaker, men eg vil alltid følgje med. Snart kjem eg tilbake med meir styrke og energi.

Ikkje lenge etterpå publiserte den mexicanske utanriksministeren eit bilde av Morales som sit på eit fly, med eit mexicansk flagg.

– Humanitært grunnlag

– Eg fekk ein telefon frå tidlegare president Evo Morales for fleire minutt sidan der han munnleg og formelt bad om politisk asyl i landet vårt, sa Ebrard på ein pressekonferanse i Mexico by måndag.

– Innanriksminister Olga Sanchez Cordero vedtok å gi han asyl på humanitært grunnlag, sa Ebrard vidare.

Asylvedtaket vil gjelde med umiddelbar verknad for å verne Morales, la Ebrard til. Statsråden svarte ikkje på spørsmål frå journalistane om når Morales vil reise til Mexico.

Ebrard sa heller ikkje noko om i kva grad Morales hadde dratt til Mexicos ambassade i La Paz eller ambassadørresidensen.

Vekst og fall

60 år gamle Morales vart valt til president første gong i 2006. Under styret hans har Sør-Amerikas fattigaste land opplevd økonomisk framgang. Morales, som hadde bakgrunn som fagforeiningsleiar for kokabønder, asfalterte vegar, sende Bolivias første satellitt ut i rommet og fekk kontroll over inflasjonen.

Men sjølv mange av tilhengarane hans vart etter kvart skeptisk til Morales' motstand mot å gi frå seg makta.

Han stilte til val for fjerde gong etter å ha nekta å ta omsyn til resultata frå ei folkeavstemming som sette avgrensingar på kor mange periodar ein president kan bli attvald. Kritikarar meiner domstolen som fatta avgjerda om å forkaste resultatet frå avstemminga, hadde gjort det i favør av Morales.

Valfusk

Etter valet 20. oktober erklærte Morales seg som vinnar, sjølv før dei offisielle resultata antyda at han berre så vidt hadde skaffa seg nok støtte til å unngå valrunde nummer to mot opposisjonsleiar Carlos Mesa. Ei 24 timar lang forseinking før valresultatet vart lagt fram, fyrte òg opp under mistankar om valfusk.

Mesa, som tidlegare har vore president i landet, sa måndag at Morales' fall kom av folkemotstand og ikkje nokon inngrep frå hæren. Dermed slo Mesa tilbake mot Morales' påstand om at han skal ha vore utsett for eit kupp.

Hæren vedtok å ikkje gå ut i gatene fordi «dei ønskte ikkje å ta liv», sa Mesa måndag.

Opposisjonspolitikar kan overta

Opposisjonspolitikar og visepresidenten til senatet Jeanine Añez sa i ein tale måndag at ho kjem til å ta mellombels kontroll over senatet etter at presidenten i senatet gjekk av søndag. Også visepresidenten, leiaren i nasjonalforsamlinga i senatet og leiaren i nasjonalforsamlinga i underhuset gjekk av. Dermed hamna Bolivia i eit maktvakuum, sidan det er desse rollene, i denne rekkefølgja, som kan ha leiarvervet.

Añez sa måndag at ho vil kalle inn til møte i nasjonalforsamlinga tysdag for å vurdere korleis ein skal ta formell stilling til Morales' avgang, og med etterfølgjande nyval som resultat. Måndag var det likevel enno uklart om nasjonalforsamlinga kunne tre saman så raskt, som følgje av tryggingssituasjonen i hovudstaden.

– Ver vennleg og ha meg unnskylda viss stemma mi bryt saman, sa Añez då ho kom kongressbygningen, under tungt vern, måndag.

– Det er så fælt å sjå bolivianarar i samanstøytar, uansett kva for ei side dei tilhøyrer. Dei blir dårleg behandla, og eg ber om at de får slutt på denne valden, sa Añez i talen sin i nasjonalforsamlinga.

(©NPK)