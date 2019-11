Kraftig skogbrann stenger fleire hundre skular i Australia

utenriks

Tysdag er det venta opp mot 40 grader og kraftig vind fleire stader i New South Wales. Brannvesenet fryktar at ytterlegare brannar kan blusse opp eller at brannane spreier seg.

Som følgje av dei kraftige brannane, har skuleetaten i den mest folkesette delstaten i Australia vedtatt å halde over 600 barne-, ungdoms- og vidaregåande skular rundt om i delstaten stengde tysdag.

3.000 brannmenn jobbar på spreng for å sløkke dei nær 80 brannane i den austlege delstaten New South Wales, skriv SBS. Dei aller fleste av dei er nord i delstaten. 80 fly er òg sett inn i arbeidet med sløkkinga.

Ifølgje hovudorganisasjonen i forsikringsbransjen i Australia, ICA, har det vorte rapportert om skadar for 40 millionar australske dollar i samband med brannane i delstaten, som svarer til rundt 240 millionar norske kroner.

Vanskeleg å sløkke

Brannsjef Shane Fitzsimmons i New South Wales seier dei er så godt førebudde som dei kan bli på det som kan bli ein av dei verste dagane med skogbrannar i Australias historie, skriv SBS.

Fitzsimmons seier at på grunn av dei tørre forholda og vinden, er det vanskeleg å sløkke brannane.

Brannvesenet jobbar på spreng, og i tillegg er politiet og militæret kopla inn for å hjelpe til med logistisk hjelp.

Måndag vart det erklært sju dagars unntakstilstand som følgje av skogbrannane som herjar. I tillegg er det varsla «katastrofal» brannfare i Sydney, som er det høgaste nivået sidan brannfareskalaen vart innført i 2009.

I tillegg til brannar i New South Wales, er det òg ei rekke skogbrannar i delstaten Queensland. Ifølgje lokalt brannvesen er det over 50 brannar i delstaten.

Verken i New South Wales eller i Queensland er det meldt om regn dei neste dagane. Det er likevel venta at vinden vil spakne, men temperaturane vil framleis vere 20 til 30 grader dei fleste stader.

Røyk til New Zealand

Sjølv om dei aller fleste skogbrannane er utanfor dei største byane og stort sett utanfor tett busetnad, kan mange sjå røyken frå brannane, mellom anna i Sydney. Tysdag ettermiddag var storbyen dekt av eit røykteppe.

Ifølgje New Zealands meteorologteneste NIWA vil røyken frå skogbrannane i New South Wales nå New Zealand onsdag, som ligg om lag tre timar med fly unna. Det er òg venta at røyken vil treffe stillehavsøyane New Caledonia og Vanuatu, som ligg høvesvis tre og fire timar frå austkysten av Australia med fly.

Som følgje av røyken frå skogbrannane, er òg luftkvaliteten dårlegare enn normalt. Folk som har hjarte- og lungesjukdommar har vorte bedt om å opphalde seg innandørs med dører og vindauge lukka, skriv SBS.

Tre personar har omkomme som følgje av skogbrannane. I tillegg har brannane tatt 150 bustader.

