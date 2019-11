Kraftig rakettskyting frå Gaza

utenriks

Palestinske tryggingskjelder seier fleire eksplosjonar kunne høyrast på Gazastripa, då rakettar avfyrt mot Israel vart skote ned av rakettforsvaret i landet.

Skytinga blir òg stadfesta av den israelske hæren, som seier dei no ventar fleire dagar med kampar. Tysdag morgon gjekk flyalarmen i Tel Aviv. Hæren har bedt folk som kan bli heime, ikkje å gå på jobb.

Islamsk heilag krig (jihad) har stadfesta at leiaren Baha Abu Al-Ata (42) er drepen. Det skjedde i eit luftangrep mot ein bustad i Gaza.

Også frå Syria kjem det meldingar om eit angrep. Bustaden til ein leiar i Islamsk heilag krig er treft i eit israelsk luftangrep i Damaskus tidleg tysdag morgon, ifølgje statlege syriske medium.

Her skal sonen til leiaren og ein annan person ha vorte drepne, melder nyheitsbyrået Sana.

– Lenge planlagt angrep

Angrepet kjem dagen etter utnemninga av Natftali Bennett til ny forsvarsminister. Bennett har lenge tatt til orde for bruk av hardare middel mot palestinske militante.

Ifølgje ein militær talsperson, oberstløytnant Jonathan Conricus, er operasjonen mot Islamsk heilagt krig-lederen planlagt lenge. Han beskriv Abu el-Atta som ei «tikkande bombe» og hevda at han har vore ansvarleg for ei rekke nylege rakettangrep mot sørlege delar av Israel, og at han aktivt planla nye angrep.

– Vi har den siste veka venta på den rette augneblinken til å gjennomføre dette kirurgisk målretta angrepet, seier han.

Lova hemn

Ifølgje helsedepartementet i Gaza døydde òg ei kvinne i flyangrepet, og to andre menneske vart skadde. Ifølgje gruppa er den døde kvinna Abu el-Attas kone, medan dei to skadde personane er barna hans.

Islamsk heilag krig hevdar at leiaren deira var i ferd med å gjere ei «heroisk handling» då han vart drepen. Gruppa har ikkje utdjupa kva handlinga gjekk ut på, men har lova hemn.

