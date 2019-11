FN-organisasjon lovar kamp mot seksuelle overgrep og trakassering

utenriks

Ifølgje rapporten har minst 28 tilsette fortalt at dei har vorte valdtatt eller utsette for seksuelle overgrep medan dei jobba i WFP. Samtidig seier over 640 personar, meir enn 8 prosent av arbeidsstokken, at dei har opplevd eller vore vitne til seksuell trakassering.

WFP-direktør David Beasley lovar no å gå etter overgriparane.

– Dersom nokon i WFP hevdar å ha vorte valdtatt, og dette kan dokumenterast, kan eg ikkje beskrive kor aggressivt vi vil forfølgje dette, seier han.

Det siste året har fem WFP-tilsette fått sparken, medan talet på interne granskarar har vorte dobla, opplyser Beasley.

Etter metoo-kampanjen har ein omfattande ukultur i FN komme for ein dag. I ei undersøking av alle FN-organisasjonar i januar sa meir enn 30.000 tilsette, 38,7 prosent, at dei hadde opplevd seksuell trakassering medan dei jobba for FN.

(©NPK)