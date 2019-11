Elevar streikar for streikerett

utenriks

Grøn Ungdom håper på mellom 50 og 100 frammøtte på galleriet i stortingssalen når forslaget frå MDGs Une Bastholm skal opp til avstemming tysdag.

– Vi støttar forslaget Une har komme med, seier leiar Nora Selnæs i Oslo Grøn Ungdom til NTB.

Ho forsikrar om at ungdommane ikkje vil forstyrre møtet.

– Det er berre nærvær for å markere at det er misnøye med at forslaget frå Une blir nedstemt.

Mange av dei frammøtte vil ifølgje Selnæs måtte skulestreike for å vere med på aksjonen.

Det er allereie avklart at Bastholms forslag ikkje kjem til å få fleirtal. Arbeidarpartiet, Framstegspartiet, Høgre, KrF og Venstre seier alle nei.

Forslaget går ut på å gi elevråd og elevorganisasjonar rett til å arrangere og oppmode til politisk streik.

Det blir òg foreslått ei endring i fråværsreglane i skulen slik at dokumentert deltaking i politisk streik som er arrangert av elevråd, elevorganisasjon eller andre sivilsamfunnsorganisasjonar, er å rekne som gyldig politisk fråvær.

– Vi meiner at vi skal ha rett til å streike på lik linje med arbeidstakarar, seier Selnæs.

