EU-land utvidar forsvarssamarbeid

Den nye oversikta over prosjekt som inngår i PESCO – det permanente, strukturerte samarbeidet til unionen på forsvarsfronten – vart vedtatt på forsvarsministermøtet på tysdag i Brussel.

Fem av dei nye prosjekta er treningsprogram. Andre prosjekt handlar om å styrke samhandlinga og utvikla kapasiteten til lands, til havs og i lufta.

Det utanriks- og sikkerheitspolitiske samarbeidet PESCO vart etablert for to år sidan. I mars 2018 vart dei første 17 prosjekta vedtatt, og i november same år vart ytterlegare 17 prosjekt lagt til.

PESCO skal vere ei fast ramme for sikkerheits- og forsvarssamarbeid mellom dei landa som ønsker å delta. Deltakinga varierer frå prosjekt til prosjekt, men 25 av 28 EU-land har slutta seg til PESCO. Dei som står utanfor, er Danmark, Malta og Storbritannia.

