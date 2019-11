EU-domstol: Produkt frå israelske busetjingar må merkast

utenriks

– Matvarer som kjem frå område okkupert av Israel, må merkast med opphavsområde, heiter det i ei rettsavgjerd frå EU-domstolen tysdag. Dersom produkt kjem frå israelske busetjingar, må merkinga «vise dette opphavet», seier domstolen vidare.

Det er venta at rettsavgjerda vil utløyse kraftige protestar i Israel.

EU motset seg israelsk ekspansjon og ønsker at produkt frå dei okkuperte områda skal vere merkte slik at det er lett for forbrukarane å sjå kvar vara kjem frå.

Å indikere at ei vare kjem frå Israel dersom ho er produsert i dei okkuperte områda, kan villeie forbrukarane i forhold til det faktumet at Israel «er til stades i dei aktuelle områda som ei okkupasjonsmakt», meiner domstolen.

