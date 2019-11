51 skadde då mann angreip kinesiske barnehagebarn med lut

utenriks

Mannen som er mistenkt for å stå bak angrepet, klatra over ein vegg for å komme inn i barnehagen der han spraya offera med lut, opplyser styresmaktene i byen Kaiyuan i Yunnan-provinsen sørvest i landet.

Politiet arresterte den 23 år gamle mannen mindre enn tre timar etter angrepet måndag morgon. Ifølgje styresmaktene skal mannen ha vore psykisk ustabil.

Totalt vart 54 personar skadde i angrepet. To skal ha «alvorlege symptom».

Angrep mot skulebarn er ikkje uvanleg i Kina. Dei siste åra har det vore fleire alvorlege hendingar mot skular og barnehagar, der det ofte har vorte brukt kniv.

