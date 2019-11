Polititeori: Kamp om narkomarknad årsak til Malmö-drap

utenriks

– Det er éin av teoriane våre, sa politimeister i Malmö Stefan Sintéus på ein pressekonferanse måndag formiddag.

15 år gamle Jaffal vart drepe, og ein jamaldra gut ligg framleis livstruande skadd på sjukehus etter skytinga ved ein pizzarestaurant i Malmö sentrum laurdag kveld. Ifølgje politiet kom to personar på sykkel til restauranten, der dei trekte våpen og skaut ei rekke skot mot dei to.

Ein bil som vart sprengd i forkant av skytinga, kan ha vore ein avleiingsmanøver, trur politiet.

Skaka

Saka har igjen skaka Malmö, som har vore herja av vald og kriminalitet i lang tid. Gjerningspersonane er framleis ikkje arrestert.

Dei to gutane som vart skotne, var kjenningar av politiet, opplyser Sintéus, som seier at politiet no vil gjere visse omprioriteringar og jobbe mot den opne hasjmarknaden i Malmö, og dessutan mot konkrete kriminelle individ. Også Malmös tryggingssjef Per-Erik Ebbeståhl meiner å jobbe opp mot cannabis-miljøet vil vere heilt grunnleggande.

– Denne marknaden er ein av grunnane til det vi ser av sprengingar og skytingar i Malmö, seier politimeisteren.

Får forsterkingar

Politiet i Malmö får no forsterkingar frå både regionalt og nasjonalt nivå. Sjølv får Sintéus ei ny rolle som regional kommandosjef.

Regionpolitisjef Carina Persson seier at også den langsiktige innsatsen vil bli forsterka.

– Det finst ingen raske løysingar. Det har vore stort fokus på kriminaliteten i Malmö i lang tid, og vi treng å intensivere arbeidet. Vi kan aldri akseptere at unge menn blir skotne til døde på gatene våre, seier ho.

(©NPK)