Litauens president har signert lova som kan bane veg for Berg-utveksling

Det opplyser presidentkontoret til det litauiske nyheitsbyrået Baltic News Service (BNS), ifølgje VG.

– Det føyer seg jo inn i rekka av gode nyheiter dei siste vekene og styrkjer trua vår på at Frode Berg snart kan lauslatast. No står det berre att at dei to presidentane i Russland og Litauen signerer benådingssøknadene til dei fem involverte i utvekslinga, seier Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes til avisa.

Lova som vart signert måndag, vart vedtatt av det litauiske parlamentet førre veke.

Den 16. oktober siterte BNS anonyme kjelder på at Russland og Litauen er samde om å utveksle ein spiondømd russar mot to litauarar og ein nordmann som er dømd i Russland.

BNS namngir ikkje Frode Berg, men Berg er den einaste nordmannen som sonar ein slik dom i Russland.

I slutten av oktober slutta benådingskomiteen i Russland seg til at Frode Berg skal benådast. Onsdag førre veke stadfesta ein talsperson for president Vladimir Putin at dei har fått ein søknad om benåding frå Berg, men det er ikkje kjent når han kjem opp til vurdering.

Advokat Risnes har tidlegare uttalt at han trur Berg kan vere heime igjen om kort tid.

