IAEA-rapport: Irans uran-oppriking overstig grensa i atomavtalen

utenriks

Det iranske lageret av lågopprikt uran var 3. november på 372,3 kilo, skriv Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) i kvartalsrapporten sin. Atomavtalen, som Iran har forplikta seg til, set 202,8 kilo som øvre grense for lågopprikt uran. Dermed har Iran overskride grensa endå meir, slår IAEA fast. 19. august var lageret på 241,6 kilo.

Iran held òg fram opprikinga av uran til ein opprikingsgrad på opptil 4,5 prosent, noko som er over grensa på 3,67 prosent i atomavtalen.

IAEA-inspektørane har funne bevis for at Iran gjekk i gang med å rikje opp uran ved Fordo-anlegget laurdag, to dagar etter at det vart registrert auka aktivitet på staden. Oppriking ved dette undergrunnsanlegget er forbode etter atomavtalen frå 2015.

IAEA-rapporten beskriv òg korleis Iran har førebudd eit nytt anlegg for å teste ut sentrifugar – også det i strid med atomavtalen.

Vidare har IAEA funne spor av uran på ein ikkje namngitt stad som ikkje har vore rapportert inn som atomanlegg. Det dreier seg om partiklar med menneskeskapt opphav, ikkje ubehandla uran. Dermed stadfestar IAEA mistankar som Israel først hadde gitt uttrykk for.

– Det er av avgjerande betydning for Iran at landet held fram med å samarbeide med IAEA for å løyse dette så fort som råd, opplyser IAEA, som krev «fullt og tilbørleg samarbeid».

