Delstat i Australia erklærer unntakstilstand etter katastrofebrann

utenriks

Det er meldt høgare temperaturar og meir vind, og dermed er det venta at brannen kjem til å spreie seg ytterlegare tysdag. Det har ført til at New South Wales' førsteminister Gladys Berejiklian har erklært sju dagars unntakstilstand.

Søndag vart det for første gong varsla «katastrofal» brannfare i Sydney, som er det høgaste nivået sidan brannfareskalaen vart innført i 2009. Farevarselet inneber at det er fare for liv og bustader.

– Det er ikkje noko som er bygd eller designa for å motstå denne typen katastrofeforhold, seier Shane Fitzsimmons i brannberedskapen i New South Wales.

Tre personar har omkomme som følgje av skogbrannane i delstaten aust i Australia. Tusenvis har måtta forlate heimane sine, og meir enn 150 bustader har vorte tatt av brannen. Ei rekke brannar er ute av kontroll nord i delstaten.

Forholda betra seg nokre stader i delstaten måndag, der enkelte kunne vende heim igjen.

Området Blue Mountains og vindistriktet Hunter Valley er venta å bli hardast ramma.

Også i delstaten Queensland har det vore ei rekke brannar.

Månader med lite nedbør gjer at det er svært tørt i delstatane.

(©NPK)