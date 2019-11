Chile skal få ny grunnlov

utenriks

Ei ny grunnlov har vore eitt av hovudkrava under den tre veker lange protestbølgja i landet.

Eit forslag til ny grunnlov skal utarbeidast av ei såkalla konstituerande forsamling for deretter å bli gjenstand for ei folkeavstemming, opplyste innanriksminister Gonzalo Blumel søndag.

Kunngjeringa kom etter at Blumel hadde sete i møte med fleire moderate og høgreorienterte parti, som til no har vore kritiske til å endre grunnlova.

Demonstrasjonane i Chile byrja 18. oktober etter at styresmaktene vedtok auka billettprisar i kollektivtrafikken. Protestane har retta seg mot ei rekke sider ved det chilenske samfunnet, som låge lønningar, store forskjellar og det at fleire mektige familiar dominerer politikken.

Dagens grunnlov er frå 1980. Ho har allereie vorte endra over 200 gonger sidan då, ifølgje Chiles president Sebastián Piñera.

Men ho gjer det ikkje klart at staten har ansvar for å gi innbyggarane utdanning og helsehjelp, to krav som har fått millionar av chilenarar til å samle seg i gatene. Chile har heilt sidan kuppet i 1973 vore prega av sterk marknadsliberalisme, og demonstrantane meiner at dette framleis gjennomsyrar grunnlova i landet.

Måndag har demonstrantane oppmoda til generalstreik. I løpet av demonstrasjonane har 20 personar vorte drepne og over 1.000 skadde.

Ei meiningsmåling viser at 75 prosent av chilenarane støttar demonstrasjonane, og at heile 87 prosent støttar kravet om grunnlovsendringar.

(©NPK)