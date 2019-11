Abdullah nektar omteljing i Afghanistan

utenriks

Både Ghani og den fremste utfordraren hans, Abdullah Abdullah, har utropt seg sjølv til vinnar av presidentvalet 28. september, men dei offisielle resultata er ikkje kunngjort.

Valkommisjonen i landet (IEC) lova først å offentleggjere resultata 19. oktober, men utsette det seinare til 14. november.

Bakgrunnen for utsetjinga var skuldingar om valfusk, men ifølgje valkommisjonen nektar no Abdullah å gå med på omteljing i dei fem provinsane Parwan, Takhar, Panjsher, Badakhshan og Herat.

Leiaren av valkommisjonen i Parwan-provinsen, Abdul Qahir Safi, fortel at væpna tilhengarar av Abdullah Abdullah har true med å setje fyr på kontoret til kommisjonen i provinsen dersom det blir innleidd omteljing.

Dei tilsette har ifølgje Safi forsegla lokala der stemmesetlane blir tatt vare på og bedt om politivern.

Leiaren for Abdullahs valkampstab, Basir Ferozi, varslar protestar over heile landet dei kommande dagane, men avviser at det blir trua med bruk av våpenmakt.

Abdullah krev at IEC før ein eventuell omteljing plukkar ut rundt 300.000 stemmesetlar som ifølgje han kan vere falske.

Abdullah stilte òg i presidentvalet i 2009 og 2014, men tapte for høvesvis Hamid Karzai og Ashraf Ghani.

Etter det siste valet inngjekk han ein avtale om maktdeling med Ghani og har sidan hatt stillinga som regjeringssjef.

