Trump seier han hadde elska å stille til val mot «vesle Michael» Bloomberg

Ifølgje presidenten vil han vere ein draumemotstandar.

– Eg kjenner Michael. Han er eit null. Det er ingen eg heller vil stille til val mot enn vesle Michael, sa Trump fredag.

Presidenten seier han trur eit Bloomberg-kandidatur vil gå ut over moderate Joe Biden, som leiar an i kampen om å bli Demokratanes kandidat.

– Han har ikkje magien som blir kravd for å gjere det bra, seier Trump om Bloomberg.

Den tidlegare New York-borgarmeisteren har ikkje offisielt kunngjort at han stiller til val, men han har tidlegare vurdert ein nasjonal valkamp, og det er venta at han registrerer seg innan fristen går ut i Alabama fredag. Alabama har tidleg frist for kandidatar som ønsker å melde seg på runden i delstaten i primærvalet.

Bloomberg var lenge republikanar, men har òg stilt til val som uavhengig kandidat. No er han demokrat. Han blir anslått å vere god for om lag 52 milliardar dollar. Trumps formue blir anslått til samanlikning å vere nærare 3 milliardar.

To av dei fremste kandidatane til demokratane, Bernie Sanders og Elizabeth Warren, baserer mykje av den politiske plattforma si på ei langt strammare skattlegging av USAs rikaste.

