Svenske arkeologar har funne to skipsvrak frå 1600-talet

Skipa er funne i eit område utanfor Vaxholm, ved innseglinga til den svenske hovudstaden. Dei er daterte til 1600-talet, og oppgåva deira var tilsynelatande å verne byen mot fiendar som kom sjøvegen.

Arkeologane trur at dei to skipa er blant tre søsterskip som ein veit vart bygde etter modell av Vasa.

– Måla stemmer overeins, seier marinearkeolog Jim Hansson.

Dykkarane saumfór området i tre dagar, så seint som fram til torsdag denne veka.

– Plutseleg kom vi til ein stor vegg av svart eik. Han reiste seg fem, seks meter frå havbotnen, fortel Hansson til TT.

Det såkalla regalskipet Vasa frå 1628, eit reint krigsskip, fekk følgje av tre søsterskip: Äpplet i 1629, Kronan i 1632 og Scepter i 1636. Svenske historikarar og arkeologar veit at desse tre vart senka utanfor Vaxholm, der dei saman med digre kister med stein skulle blokkere innseglinga til Stockholm.

Hansson seier at området er vanskeleg å dykke i og at det lenge har vore forbode område for dykkarar. Dette er noko av forklaringa på at skipa ikkje er funne før no.

Identiteten til dei to skipsvraka er ikkje endeleg avklart. Dykkarane har tatt prøvar av treverket, og årringane i eikebitane fungerer som eit slags fingeravtrykk.

– Forhåpentleg får vi ikkje berre vite når eiketrea vart hogne, men òg kvar i landet, seier Hansson.

