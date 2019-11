Pompeo åtvarar Kina og Russland 30 år etter Berlinmuren fall

utenriks

– Vestlege, frie nasjonar har eit ansvar for å hindre truslar mot folket frå styresmaktene i land som Kina, Russland og Iran, sa Pompeo frå talarstolen.

Han poengterte at USA og deira allierte bør forsvare det som vart vunne i 1989, og «anerkjenne at vi blir utfordra av verdiene til ufrie nasjonar».

Utanriksministeren retta òg merksemda mot gassleidninga Nord Stream 2, som er under konstruksjon mellom Russland og Tyskland, og åtvara om at Europa med denne gjer seg avhengige av «innfalla» tild ein russiske presidenten.

Pompeo åtvara samtidig mot planane til kinesiske selskap om utbygging av 5G-nettverk.

Reagan

Den amerikanske utanriksministeren er på eit to dagar langt besøk i Tyskland, der han har besøkt staden han tenestegjorde under den kalde krigen.

USAs ambassade i Berlin avdukar fredag ein statue av Ronald Reagan i samband med markeringa. Statuen er plassert på terrassen til ambassaden, på høgde med berømte Brandenburger Tor. Porten var bakgrunn då Reagan heldt den berømte talen sin i 1987 der han utfordra Sovjetunionens leiar Mikhail Gorbatsjov til å rive ned muren.

Det er denne helga 30 år sidan Berlinmuren fall – ei hending som vart eit symbol på kommunismens endelikt i Europa.

Opna tunnel

I samband med markeringa vart ein rømningstunnel under restane av muren opna for publikum. Den underjordiske tunnelen, som er 100 meter lang, vart påbyrja i 1970 – ni år etter at Aust-Tyskland (DDR) stengde grensene.

Berlins borgarmeister Michael Müller opna tunnelen torsdag, og retta samtidig ei takk til dei som bygde han.

– Det er flott å sjå at kampen for fridom òg vart tatt under bakken. Ein kan få ei autentisk oppleving av motet til kvinner og menn som prøvde å ta folk til fridom og motstå Aust-Tysklands regime, sa Müller.

(©NPK)