Over 40 millionar blir trua av svolt i det sørlege Afrika

– Omfanget av tørkeøydeleggingane i det sørlege Afrika er overveldande, seier Nellie Nyang'qa, regional direktør i hjelpeorganisasjonen Oxfam.

Fleire internasjonale organisasjonar førebur seg no på å sende nødhjelpsforsyningar med mat til mellom anna Sør-Afrika, Zambia og Zimbabwe.

– Vi er no vitne til at millionar av allereie fattige menneske står overfor ekstrem matuvisse, seier Nyang'qa.

«Klimasjokk»

Ein kombinasjon av lite nedbør og høge temperaturar rammar desse landa hardt medan sommaren nærmar seg på den sørlege halvkula.

– Lagera blir tømde på grunn av fleire klimasjokk som rammar dei mest sårbare samfunna hardast. Dei treng hjelp umiddelbart, seier Nyang'qa.

Regionen har opplevd normale nedbørsmengder i berre éin av dei siste fem avlingssesongane, ifølgje FNs matvareprogram. Det går spesielt hardt utover småbønder som er avhengige av regn for å vatne.

Eksportforbod

Zimbabwe, som i si tid var kjent som det sørlege Afrikas brødkorg, har ikkje opplevd så lite nedbør sidan 1981. Det gjer at over 5,5 millionar menneske blir trua av ekstrem matuvisse, opplyste Oxfam i ein rapport publisert torsdag.

I Zambia er dei elles frodige maisåkrane så hardt ramma at styresmaktene no har forbode eksport. Det truar matsikkerheita til ytterlegare 2,3 millionar, ifølgje Oxfam og Zambias Røde Kors.

Tørken rammar òg tilgangen på mat i Angola, Malawi, Mosambik, Madagaskar og Namibia, konstaterer Oxfam.

Angrep frå dyr

To katastrofale syklonar raserte avlingar med mais og andre basisvarer i Mosambik, Zimbabwe og fleire naboland tidlegare i år.

– Miksen av tørke og flaum har vore katastrofal for mange samfunn. I dei fleste av dei ramma områda er det ikkje nok drikkevatn, noko som betyr at folk og dyr – både ville og husdyr – er nøydde til å bruke dei same vasskjeldene, seier Røde Kors-sjef Kaitano Chungu i Zambia.

– Dette er uakseptabelt, sidan det utset folk for sjukdommar og aukar risikoen for dyreangrep, legg Chungu til, og fortel at nokre familiar no må ete ville frukter og røter for å overleve.

Døde elefantar

Medan elvar tørkar ut og grassletter blir utarma, er det òg blant dyra ein hard kamp om maten som er igjen. I Zimbabwe skal mangel på vatn og vegetasjon ha tatt livet av over 100 elefantar dei siste to månadene. Minst like mange elefantar har døydd i Botswana i eit miltbrannutbrot utløyst av alvorleg tørke, ifølgje styresmaktene.

Dei kommande månadene planlegg FN-organisasjonar å dele ut nødhjelp til 11 millionar menneske i regionen.

Medan den sørlege delen av kontinentet tørstar, er fleire land i Aust-Afrika ramma av ekstremregn og flaum. Flaumane har ifølgje FN drive nesten 300.000 menneske på flukt i Somalia, og nesten 1 million blir anslåtte å vere ramma i Sør-Sudan.

