IS hevdar dei står bak angrep ved grensepost i Tadsjikistan

Det opplyser den jihadistiske opprørsgruppa i ei fråsegn.

Tadsjikiske styresmakter sa onsdag at femten jihadistar vart drepne i angrepet, og tenestemenn har allereie lagt ansvaret på opprørsgruppa.

Også ein soldat og ein politimann mista livet i angrepet, som skjedde ved grensa i landet mot Usbekistan, ifølgje styresmaktene i den tidlegare sovjetrepublikken.

IS hevdar at medlemmene i gruppa drap ti soldatar i samanstøyten. I ei anna fråsegn hevdar IS' propagandakanal Amaq News at alle IS-medlemmene vart drepne, men ikkje kor mange dei var eller kvar dei kom frå.

Tadsjikistans innanriksdepartement sa fredag at gjerningsmennene var IS-krigarar, som «stort sett var borgarar av Tadsjikistan», som hadde komme inn i landet via grensa mot Afghanistan.

Styresmaktene i landet seier fem personar er arrestert etter angrepet, og at alle desse er medlemmer av IS.

Tadsjikistan og fleire andre sentralasiatiske eks-sovjetrepublikkar har vore ei stor kjelde til rekruttar for radikale islamistgrupper i Syria og Irak.

