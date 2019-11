FN-optimisme etter første forhandlingsrunde om ny syrisk grunnlov

utenriks

– Vi har akkurat avslutta det eg meiner har vore to veker med vellykka diskusjonar. Ærleg talt så meiner eg at det har gått mykje betre enn kva dei fleste hadde forventa, seier Pedersen.

På ein pressekonferanse i Genève fredag opplyste den norske FN-diplomaten at samtalane kjem til å halde fram 25. november.

150 delegatar var med då forhandlingane vart innleidde med ein seremoni og eit stort plenumsmøte førre veke. Utsendingane representerer både den syriske regjeringa, opposisjonen og sivilsamfunnet.

– Smertefullt

Frå og med måndag har ei gruppe på 45 delegatar halde møte i FNs hovudkvarter i Genève. Målet har vore å dykke ned i vesentlege problemstillingar.

– Eg trur dei har byrja å snakke om både vanskelege og vonde spørsmål, seier Pedersen, som roser deltakarane og seier at forhandlingane føregår på særs profesjonelt vis.

– Dei har byrja å lytte til kvarandre med stort alvor. Dette er av og til svært smertefulle diskusjonar, og det krev mot å sitje og lytte til at den andre legg fram synspunkta sine på spørsmåla, seier Pedersen.

Grunnlovsforhandlingane blir sette på som ei moglegheit til å komme nærare ei avslutning på den over åtte år lange krigen, som har kosta over 370.000 menneske livet, drive millionar på flukt og lagt store delar av Syria i grus. Dei er delte av FNs fredsplan, som etter planen skal munne ut i eit demokratisk val.

Justering eller ny grunnlov?

Det er ikkje sett nokon tidsfrist for kor lang tid forhandlingane skal ta, og partane må òg ta stilling til om Grunnlova frå 2012 skal justerast eller om det skal utarbeidast ein heilt ny variant.

Regjeringa i Damaskus har antyda at dei berre ønsker å justere på den noverande Grunnlova, men ein regjeringsrepresentant, Ahmed Kuzbari, har uttalt til journalistar at begge alternativa er moglege.

Han understrekar likevel at delegasjonen til regimet ikkje har komme for å bygge ein ny stat.

– Syria er ein stat, han har ei grunnlov og ei nasjonalforsamling og ei regjering. Vi kom hit for å reformere Grunnlova, seier han.

Han krev òg at alle partar går med på å anerkjenne at det er behov for å kjempe mot det han kallar «terrorisme».

– Dette er eit grunnleggande spørsmål for oss. Alle partar må vere samde i det, seier han.

– Stor usemje om terror

Hadi Albahra, som representerer opposisjonen, og som leiar møta saman med Kuzbari, seier at det ikkje er noko problem å fordømme grupper som IS og al-Qaida.

– Problemet er at det er ein enorm avstand i definisjonen av terrorisme, seier han og viser til at regjeringa òg har stempla opposisjonen som ei terrorgruppe.

Han erkjenner at samtalane ikkje er enkle, og vedgår òg at han og Kuzbari enno ikkje har handhelst på kvarandre.

At dei no sit i same rom, er likevel eit framsteg frå tida då Pedersens forgjengar, Staffan de Mistura, leidde forhandlingane. Han måtte gå i skytteltrafikk mellom romma og overrekke beskjedar mellom partane sidan dei ikkje ønskte å møte kvarandre ansikt til ansikt.

