Albansk 11-åring returnert til Roma frå al-Hol

Guten, som er fødd i Italia av albanske foreldre, hamna i Syria då mora regelrett kidnappa han og reiste for å slutte seg til IS. Mora skal ha vorte drepen i kampar.

På ein pressekonferanse etter guten fredag kom tilbake til Roma, sa italienske tenestemenn at elleve år gamle Alvin haltar på det eine beinet av ein skade han fekk under eit bombeangrep som drap mora, den nye partnaren hennar og to barn.

– Alle fem reiste i samla følgje, då dei plutseleg hamna i eit bomberegn. Det er eit mirakel at Alvin lever, sa general Giuseppe Spina i den halvmilitære styrken Carabinieri.

Dei siste månadene har guten budd i al-Hol-leiren nordaust i Syria, der det òg bur fleire norske kvinner med IS-tilknyting og barna deira.

Torsdag var han seg ifølgje Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeiningar (IFRC) i Beirut, på veg heim til faren i Italia.

– Reiste for fem år sidan

– Dette byrja for fem år sidan med mora som bortførte barnet, der ho bestemte seg for å reise og krige for IS, seier IFRCs talsmann Tommaso Della Longa til AFP.

– Gjennom ei melding frå al-Hol-leiren oppdaga vi at guten framleis var i live, seier Della Longa.

Med støtte frå italienske og albanske styresmakter, og etter forhandlingar med styresmaktene i Damaskus, vart guten overlevert til Røde Kors onsdag. Alvin har albansk pass, men har fått løyve av italienske styresmakter til å bu i Italia med far sin og dei to eldre søstrene sine.

Eskortert til Damaskus

– Dei frivillige syrarane våre i Røde Halvmåne følgde guten frå al-Hol-leiren til Damaskus, seier talsmannen.

Italiensk presse har følgt historia om elleve år gamle Alvin tett sidan det i oktober vart kjent at han budde i den kurdiskkontrollerte leiren. For få veker sidan fekk dei med seg opptak av det kjensleladde gjensynet mellom guten og faren hans i leiren i Syria.

Kurdarane, som har hatt ansvaret for leiren, har fleire gonger bedt vestlege land ta tilbake sine eigne statsborgarar. Etter den tyrkiske offensiven i oktober har det vore frykt for at mange IS-tilhengarar ville rømme frå al-Hol.

