Trump beordra til å betale erstatning til New York

Delstaten New York saksøkte i fjor sommar den velgjerande stiftinga Trump Foundation med skuldingar om at Trump og familien hans dreiv stiftinga ulovleg. Påstanden var at dei misbrukte stiftinga til å fremme eigne interesser innan politikk og næringsliv.

Torsdag gav dommar Saliann Scarpulla i New York òg grønt lys til ein avtale om å stengje Trump Foundation og fordele drygt 15 millionar kroner som står igjen på kontoen til stiftinga, til andre velgjerande stiftingar.

Nyheitsbyrået AP har bedt Trumps advokat om ein kommentar til saka. Advokatane til stiftinga har tidlegare sagt at søksmålet er politisk motivert.

Sjefen for påtalemakta i New York, Letitia James, meinte presidenten måtte betale 25 millionar kroner i erstatning, men dommar Scarpulla kutta summen til 18 millionar.

Trump kjem frå New York, men i haust melde presidenten flytting til Florida. Det grunngav Trump mellom anna med at han er «blitt behandla veldig dårleg av dei politiske leiarane i både byen og delstaten»

