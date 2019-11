Supertyfon i Stillehavet – ein av dei kraftigaste gjennom tidene

utenriks

Det er sesong for tropiske stormar på andre sida av jorda, og hittil i år har det vore 29 namngitte slike, ny rekord, og sesongen er enno ikkje over. Så langt er årets sesong den nest dyraste kva gjeld materielle kostnader etter øydeleggingar på grunn av herjingar og følgjer av flaum.

Tyfonen Halong vil vere nærast puslete når han etter kvart treffer land, i nærleiken av kystbyen Hoi An i Vietnam ifølgje Washington Post. Godt er det, for på sitt verste var vindstyrken oppe i over 80 sekundmeter tysdag, med vindkast over 98 sekundmeter. Lufttrykket i auget til stormen var nede i 897 hektopascal. Eit så lågt trykk løfta vatnet under supertyfonen og forma 13–14 meter høge bølgjer.

Til samanlikning var lufttrykket 910 hektopascal i orkanen Dorian, då han hang over Bahamas og harva opp land og eigedommar til det berre var pinneved og grus igjen.

Vêrnerdar verda over har følgt Halong den siste veka, frå tyfonen litt overraskande byrja å bli forma laurdag til den vart ein av dei kraftigaste, iallfall som er registrert sidan satellittregistreringa byrja i 1979.

