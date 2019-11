Røff start på britisk valkamp

utenriks

Rett nok hadde både parti og kandidatar allereie byrja valkampen, men onsdag starta han for alvor etter at Parlamentet vart oppløyst eitt minutt over midnatt.

Og det vart veldig fort alvorleg for det konservative regjeringspartiet. Nokre minutt før statsminister Boris Johnson formelt opna valkampen, gjekk Wales-minister Alun Cairns av.

Valdtektssak kollapsa

Den noko vage forklaringa var at han trekte seg grunna «spekulasjonar om ei svært følsam sak» som er under etterforsking.

Ein av dei tidlegare medarbeidarane hans skal ha komme med utsegner om seksualhistoria til offeret i ei valdtektssak der han var vitne i 2018. Fråsegna var eit brot på lova og førte til at rettssaka kollapsa. Dommaren skulda Cairns' medarbeidar for å ha sabotert saka.

Etter dette gav Cairns si støtte til kollegaen då han stilte til val i den walisiske nasjonalforsamlinga. Cairns har heile tida hevda at han ikkje kjende til det som skjedde med rettssaka, og seier han føler seg trygg på at han blir reinvaska.

Cairns var elles den siste attverande ministeren frå David Camerons regjering. Cameron gjekk som kjent av i 2016 etter å ha tapt folkeavstemminga om EU-medlemskap, ei avstemming han sjølv hadde bestemt å halde.

– Sunn fornuft

Saka er uansett ikkje godt nytt for toryane som også fekk seg ei kraftig ripe i lakken dagen før. Då kom Jacob Rees-Mogg med ei mildt sagt uheldig fråsegn om brannen i bustadblokka Grenfell Tower i London som kravde 72 liv i 2017. Den parlamentariske leiaren antyda at offera mangla sunn fornuft då dei følgde instruksen til brannvesenet om å bli i leilegheitene sine.

Rappstjerna Stormzy meiner Rees-Mogg bør trekke seg og at fråsegna viser kor røyndomsfjerne toppolitikarane er.

Nestleiar går av

Men det var altså ikkje berre Boris Johnsons parti som fekk ein vond start på den fem veker lange valkampen. I Labour har det lenge vore uro rundt nestleiar Tom Watson. Han har vore svært kritisk til korleis partileiar Jeremy Corbyn har handtert antisemittisme i partiet og til Corbyns linje i brexitsaka.

Watson ønsker at landet skal bli verande i Europa og ville at Labour skulle vere eit tydeleg anti-brexit-parti. På landsmøtet i oktober ville ei Corbyn-vennleg gruppe i partiet kvitte seg med Watson ved å avskaffe nestleiarposisjonen, men Corbyn hindra det som ville stått fram som eit kupp.

I oppseiingsbrevet sitt hevdar Watson at årsaka til at han trekker seg og heller ikkje stiller til attval, er «personlege, ikkje politiske». Mange ser det likevel som ei form for kapitulasjon.

– Corbyn har vunne

– Denne sjokkerande nyheita stadfestar det vi allereie veit: Jeremy Corbyn har vunne borgarkrigen i partiet, seier politisk redaktør Stephen Bush i New Statesman. Han seier Watsons avgang gjer tydeleg den langsame rørsla til partiet lenger ut på venstresida med Corbyn som leiar.

Politikarane har altså fem veker framfor seg med kamp mellom parti og kandidatar, men det første døgnet tyder på at dei bør vere vel så førebudde på interne kriser som på politiske angrep utanfrå.

