Politi fann 15 menneske gøymde i lastebil i England

Politiet fekk melding om mistenkeleg aktivitet knytt til lastebilen like før 21.30 onsdag kveld, opplyser politiet i Wiltshire i ei pressemelding seint onsdag kveld. Lastebilen var på motorveg A350 i nærleiken av Chippenham, 150 kilometer vest for London.

Politiet stansa lastebilen og oppdaga 15 personar bakarst i køyretøyet, skriv TV 2, som omtalte saka først.

Ein mann i 50-åra er arrestert, mistenkt for å ha deltatt i å smugle personar ulovleg inn i landet, melder avisa The Mirror.

Politiet opplyser at alle i lastebilen er over 16 år gamle. Éin person vart send til sjukehus for helsesjekk, medan dei andre vart tatt hand om av politiet.

For to veker sidan vart 39 personar funne døde i ein annan lastebil i Essex. Så langt er ti personar arrestert i Storbritannia og Vietnam etter denne tragedien.

