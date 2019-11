Macron kallar NATO-alliansen «hjernedød»

utenriks

– Det vi no opplever, er at NATO-alliansen er hjernedød, seier han til The Economist.

I intervjuet åtvarar presidenten om at Europa står «på kanten av stupet» og snart må byrje å tenke på seg sjølv som ein strategisk, geopolitisk maktfaktor. Macron slår fast at dersom regionen ikkje gjer dette, er Europa «ikke lenger i stand til å kontrollere vår eiga skjebne».

– USA vender ryggen til det europeiske prosjektet. Det er på tide å vakne opp, seier Macron i det oppsiktsvekkande intervjuet.

– Ingen koordinering

Den franske presidenten viser òg til Tyrkias intervensjon i det nordlege Syria, som starta i oktober.

– Du har ingen koordinering i det heile knytt til avgjerdstaking mellom USA og dei NATO-allierte. Ingen. Du har ein ukoordinert aggressiv handling utført av ein annan NATO-alliert, Tyrkia, i eit område der interessene våre står på spel, seier Macron.

Presidenten har òg tidlegare stilt seg kritisk til NATOs handtering av Tyrkias aggresjon i Syria.

– Eg meiner at det som har gått føre seg dei siste dagane, er eit alvorleg feilgrep av Vesten og av NATO i regionen, sa han då han møtte pressa etter EU-toppmøtet i Brussel 18. oktober.

Han viste til at han «via ein tweet» fekk vite at amerikanarane trekte ut soldatane som var stasjonerte i Syria med kurdarane, og at tyrkarane få dagar etter rykte inn i det nordaustlege Syria.

Usikker på artikkel 5

Fleire NATO-land har fordømt Tyrkias militæraksjon og har gått til det uvanlege skrittet å innføre våpenembargo mot ein alliert.

På spørsmål om kva Macron meiner om kor effektiv artikkelen 5 i NATO-traktaten er, svarer han:

– Eg veit ikkje, men kva vil artikkel 5 bety i morgon?

Artikkel 5 inneber at eit angrep på eitt medlemsland blir sett på som eit angrep på alle.

