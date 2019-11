Kina innfører restriksjonar på dataspel for unge

utenriks

Personar under 18 år får med dei nye reglane ikkje lov til å spele dataspel på internett mellom klokka 10 på kvelden og klokka 8 på morgonen.

Styresmaktene har òg sett ei grense på berre 90 minutt per dag innanfor tida det er lovleg å spele. I tillegg er det sett grense for kor mykje pengar personar under 18 år kan bruke på dataspel i månaden.

Personar som er under 16 år, kan berre bruke opp til 28 dollar i månaden, medan dei mellom 16 år og 18 år kan bruke dobbelt så mykje. Reglane inneber òg at alle må registrere seg med det ekte namnet sitt, telefonnummer og personnummer.

Kina er den største marknaden for dataspel i verda, men styresmaktene har den siste tida innført fleire restriktive tiltak som følgje av bekymringar knytt til helsekonsekvensar og avhengnad.

I fjor innførte Beijing restriksjonar på kor mange spel som kan bli spelt på internett, avgrensa nye slepp av dataspel og innførte restriksjonar for unge brukarar.

I eit innlegg som er blant dei mest diskuterte på den kinesiske sosiale plattforma Weibo, hevdar ein brukar at dei nye restriksjonane gjer at mange tenåringar ikkje kan spele dataspel, fordi dei er på skulen mellom klokka 6.30 på morgonen til 10 på kvelden.

