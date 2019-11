IISS: Iran har skaffa seg eit overtak i Midtausten

utenriks

Tankesmia International Institute for Strategic Studies (IISS), som held til i London, har dei siste 16 månadene granska Irans militære styrke. Det har resultert i rapporten «Iran’s Networks of Influence in the Middle East».

Rapporten konkluderer med at Iran gjennom å støtte sjiamuslimske militsar og opprørsgrupper har skaffa seg stor innverknad i land som Libanon, Syria, Irak og Jemen.

Dette nettverket er militærstrategisk viktigare enn Irans missilprogram og konvensjonelle styrkar til saman, meiner IISS.

Overtak

Iran har gjennom dei siste 40 åra skaffa seg eit overtak over sunnimuslimske Saudi-Arabia og den fremste støttespelaren deira USA ved at dei kan føre krig via tredjepartar over i heile regionen, konkluderer rapporten.

Dei amerikanske sanksjonane mot landet har i lita grad hindra Teheran frå å bygge opp denne kapasiteten, som det òg er svært vanskeleg for USA og andre å utfordre ved å sende eigne styrkar til området.

Iran vinn utan sjølv å risikere å hamne i direkte konflikt med nokon, meiner IISS.

Asymmetrisk krigføring

– Iran unngår symmetriske stat mot stat-konfliktar, vel vitande om at dei vil tape. I staden satsar dei på asymmetrisk krigføring via ikkje-statlege partnarar, heiter det i rapporten.

IISS anslår at Iran har brukt 146 milliardar kroner på å støtte aktørar i Syria, Irak og Jemen, og at libanesiske Hizbollah åleine får 6,4 milliardar kroner årleg frå Teheran.

Rundt 200.000 militssoldatar og opprørarar nyt no godt av iransk støtte i regionen, anslår IISS.

