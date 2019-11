Full stans i norsk Amazonas-støtte

utenriks

I den siste halvårsrapporten frå Noregs ambassade i Brasil, som NTB har fått tilgang til, teiknar dei norske diplomatane eit urovekkande bilde av utviklinga i landet.

Noreg har det siste tiåret bidratt med heile 8,3 milliardar kroner for å bremse hogsten i den største regnskogen i verda, Amazonas, som eit ledd i innsatsen for å redusere utslepp av skadelege klimagassar.

Norske styresmakter meiner at pengane har vore vel nytta og peikar på at avskoginga i Brasil har falle med 60 prosent sidan samarbeidet vart innleidd. Det kan ifølgje ekspertar ha spart atmosfæren for opptil 3 milliardar tonn CO2.

Stansar utbetalingar

No er miljøsamarbeidet trua, og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) stansar alle nye overføringar til Amazonasfondet.

Den siste utbetalinga var på 600 millionar kroner og fann stad i desember i fjor, og i august varsla Elvestuen at Noreg heldt tilbake 300 millionar kroner.

– Inntil vidare er det ikkje aktuelt med nye norske bidrag til Amazonasfondet, og uforplikta norske middel i fondet er frosne, seier Elvestuen til NTB.

Ifølgje han er Noreg no i samtalar med brasilianske styresmakter og den brasilianske utviklingsbanken om framtida for Amazonasfondet.

Kraftig hogst-auke

Avskoginga i Amazonas auka i dei første sju månadane av året med 67 prosent, samanlikna med i fjor, ifølgje det brasilianske romforskingsinstituttet (INPE).

Bolsonaro hevdar dataa er «fabrikkerte», sparka i august INPEs leiar Ricardo Galvão og gav i staden jobben til den pensjonerte obersten Darcton Policarpo Damiao.

Den nye presidenten har òg lagt ned Miljødepartementets sekretariat med ansvar for klima og avskoging, og 2.500 stillingar i miljøpolitiet (IBAMA) er no ikkje fylte, konstaterer dei norske diplomatane i rapporten heim til Utanriksdepartementet.

Hundrevis av offentlege styre og råd er oppløyste sidan Bolsonaro overtok, blant dei over 20 som hadde ansvar for å fordele middel til kampen mot avskoging, inkludert styringskomiteen i Amazonasfondet.

Avtalebrot

Det siste er i eit klart brot på avtalen mellom Noreg og Brasil, der det blir slått fast at styringsstrukturen i fondet berre kan endrast etter samtykke frå begge partar.

– Brasil har einsidig endra styringsstrukturen til fondet og føresetnadene for klima- og skogsamarbeidet med Noreg, seier Elvestuen.

– Noreg har hittil ikkje fått nokon konkrete forslag til å endre styringsstrukturen i fondet, heiter det i rapporten frå ambassaden frå august.

Avviser klimaendringar

Signala frå Bolsonaro og regjeringa hans er heller ikkje oppløftande, påpeikar dei norske diplomatane.

Bolsonaro sjølv har stilt spørsmål ved om klimaendringane er reelle, miljøministeren i landet Ricardo Salles kallar dei «mindre viktige» og utanriksminister Ernesto Araujo kallar klimaendringane «ein kinesisk konspirasjon for å lamme økonomien i vestlege land».

I tillegg til å opne for tømmerhogst, har Bolsonaros regjering òg opna for gruvedrift og annan industri i tidlegare verna område i Amazonas.

– Sentrale medlemmer av Brasils regjering uttrykker ein tydeleg skepsis til klimaendringar og framhevar at den viktigaste oppgåva deira er å skape økonomisk vekst, heiter det i rapporten.

Bekymra for savanneskog

Dei norske diplomatane er òg djupt bekymra for framtida til den brasilianske savanneskogen, som har store karbonlager og eit rikt biologisk mangfald.

Halvparten av savanneskogen er alt borte, mellom anna som følgje av veksande global etterspørsel etter soya, konstaterer dei.

– Viss avskoginga held fram på same nivå, kan heile økosystemet vere tapt i 2050, konkluderer ambassaden i rapporten sin.

(©NPK)