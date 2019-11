EU trur på auka vekst i Noreg

utenriks

Den fyldige rapporten ser på dei økonomiske utsiktene for EU, men inneheld òg ei side om Noreg. Økonomien vår blir sett på som inne i ein periode med moderat oppgang, og unionen ventar at bruttonasjonalprodukt vil auke med 1,6 prosent i år, mot 1,3 prosent i fjor. Dei to neste åra anslår dei ein årleg vekst på 1,9 prosent.

Det er likevel ein mindre auke enn det som ligg i statsbudsjettet for neste år. Der er det venta ein auke frå 1,3 prosent i fjor til 1,8 prosent i år. For neste år er vekstprognosen på heile 3,8 prosent, medan den er sett til 2,3 prosent i 2021.

EU påpeikar at økonomien vil få mindre draghjelp frå staten til neste år og at investeringar vil auke mindre enn tidlegare. Til gjengjeld vil auka olje- og gasseksport og forbruket til hushalda meir enn vege opp for dette, ifølgje rapporten.

Uvisse i bustadmarknaden og rekordhøg privat gjeld er dei viktigaste risikofaktorane som blir trekte fram, og det blir påpeika at norske hushald er sårbare dersom renta blir sett opp eller bustadprisane fell markant. Svingingar i oljeprisen blir trekt fram som ein usikkerheitsfaktor som kan slå ut både positivt og negativt. I tillegg kan svakare vekst hos viktige handelspartnarar påverke norsk økonomi negativt.

