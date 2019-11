Xi og Macron signerte klimapakt

utenriks

– Dei to leiarane stadfestar si fulle støtte til Parisavtalen, som dei ser på som ein irreversibel prosess og som eit kompass for eit krafttak for klimaet, heiter det i ei felles fråsegn frå Xi og Macron onsdag.

Macron og Xi underteikna onsdag eit dokument om klimaendringane som inneheld ei erklæring om at Parisavtalen ikkje kan reverserast. Det skjedde to dagar etter at USA formelt starta den eitt år lange prosessen med å trekke landet ut av klimaavtalen.

Utan å nemne USA sa Macron, då han sat ved Xis side i Beijing, at han «beklagar djupt vala som andre har gjort».

Dagen før sa Macron at USAs avgjerd gjer miljøsamarbeidet mellom Frankrike og Kina endå viktigare. Også EU og USA har beklaga USAs avgjerd om å forlate avtalen.

– Vi meiner klimaendringane er ei felles utfordring som alle menneske i verda står overfor, sa talsmannen til det kinesiske utanriksdepartementet Geng Shuang tysdag.

Parisavtalen vart inngått i desember 2015 og er signert av nesten alle land i verda. Han blir sett på som eit minimum av kva verda må gjere for å unngå dei mest katastrofale konsekvensane av global oppvarming. USA er det einaste landet som har trekt seg frå avtalen.

