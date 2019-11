Svensk-irakar tiltalt for flyktningspionasje for Iran

utenriks

Mannen blir tiltalt for å ha samla inn personlege opplysningar om opposisjonelle iranarar som høyrer til den arabiske ahwaziminoriteten. Svensk påtalemakt meiner at 46-åringen gjorde dette frå april 2015 til februar i år, skriv Aftonbladet.

– Eg har tiltalt mannen for å ha utgitt seg for å representere ei arabisk nettavis, som dekke for mellom anna å ha fotografert og filme ahwaziske konferansedeltakarar og demonstrantar i Belgia, Nederland og Sverige, seier påtaleansvarleg Hans-Jörgen Hanström ved Rikseininga för säkerhetsmål.

Påtalemakta meiner òg at 46-åringen har infiltrert ahwaziske nettforum og fått tilgang på adresser og telefonnummer. Vidare blir han tiltalt for å ha tatt bilde av registreringsnummer på bilar og innloggingsopplysningar.

Ein del av opplysningane vart gitt vidare til representantar for iransk etterretning via internett eller ved personlege møte, mellom anna i Teheran, står det i tiltalen. Etterforskingsmaterialet utgjer om lag 1.700 sider.

46-åringen nektar for at han har gjort noko ulovleg.

– Å spionere på flyktningar er ei svært alvorleg kriminell handling som betyr at folk som frå før er sårbare, ikkje tør å nytte seg av sin grunnlovsfesta rett til å ytre seg fritt i Sverige, uttalte det svenske tryggingspolitiet (Säpo) tidlegare i år.

Mannen vart arrestert 27. februar.

