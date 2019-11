Kreml stadfestar at dei har fått søknad om benåding av Frode Berg

utenriks

– Han sonar ein dom på 14 år i fengsel for spionasje og har sendt inn ein søknad om benåding til Russlands president. Vi har fått søknaden og han blir behandla etter det gjeldande regelverket, sa president Vladimir Putins pressetalsperson Dmitrij Peskov under ein pressekonferanse onsdag, ifølgje nyheitsbyrået Ria.

Han kom ikkje med nokon opplysningar om når det vil bli tatt ei avgjerd om søknaden.

Stadfesta søknad i oktober

NRK siterte onsdag formiddag Reuters på at søknaden kom frå Noreg, men etter det NTB erfarer stemmer ikkje dette.

Bergs advokat Brynjulf Risnes seier kort tid etter til NRK at det er den tidlegare omtalte søknaden frå Berg sjølv som Russland har fått.

Den 17. oktober stadfesta Risnes overfor NTB at dei hadde sendt inn ein søknad.

– Han vart send for ei tid tilbake. Ein slik benåding er ein rein formalitet, men det må finnast ein avtale mellom statane. Sjølve søknaden er ein enkel prosess, men det er greitt å ha han inne, sa Risnes.

Tilrådde benåding

I midten av oktober skreiv det litauiske nyheitsbyrået BNS at Russland og Litauen er samde om å utveksle to russarar mot to litauarar og ein ikkje namngitt nordmann som er dømt i Russland. Frode Berg er den einaste nordmannen som sonar ein spiondom i Russland.

Nokre dagar seinare opplyste menneskerettskommissær Tatjana Potjaeva i Moskva til Interfax at dei har tilrådd president Vladimir Putin å benåde Frode Berg. Ho er medlem i kommisjonen.

– Dette stadfestar ytterlegare at det finst ein avtale, slik vi har høyrt om den siste veka, sa Risnes til NTB etter nyheita om at Putin hadde vorte anbefalt ei benåding var kjent.