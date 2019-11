Frode Bergs advokat trur heimreise om få dagar kan vere mogleg

utenriks

Tidlegare onsdag stadfesta president Vladimir Putins talsperson at dei vurderer ein søknad om benådning frå spiondømte Berg.

– Han sonar ein dom på 14 år i fengsel for spionasje og har sendt inn ein søknad om benådning til Russlands president. Vi har fått søknaden og han blir behandla etter det gjeldande regelverket, sa president Vladimir Putins pressetalsperson Dmitrij Peskov under ein pressekonferanse onsdag ifølgje nyheitsbyrået Ria.

Peskov kom likevel ikkje med nokon opplysningar om når det vil bli tatt ei avgjerd om søknaden.

Advokat Brynjulf Risnes meiner det er svært godt nytt at benådninga av Berg no har komme til ein kommisjon direkte under presidenten.

Atterhald

– Vi som jobbar med saka, og familien, er vand til tilbakeslag, så vi tar alt med visse atterhald. Men for kvar ny opplysning som peikar i same retning, så blir ein meir optimistisk, seier Risnes til NRK.

I midten av oktober skreiv det litauiske nyheitsbyrået BNS at Russland og Litauen er samde om å utveksle to russarar mot to litauarar og ein ikkje namngitt nordmann som er dømd i Russland. Frode Berg er den einaste nordmannen som sonar ein spiondom i Russland.

– I sum med dei signala vi får frå Litauen og Moskva, så peikar alle piler i same retning, nemleg at det finst ein slik avtale. At denne avtalen inkluderer Frode Berg og at ei utlevering kan vere nært kommande, trur eg er sannsynleg, meiner Risnes.

Putin

Nokre dagar etter at den moglege avtalen vart kjend, opplyste menneskerettskommissær Tatjana Potjaeva i Moskva til Interfax at dei har tilrådd president Vladimir Putin å benåde Berg. Ho er medlem i kommisjonen.

– Dette stadfestar ytterlegare at det finst ein avtale, slik vi har høyrt om den siste veka, sa Risnes til NTB etter at nyheita om at Putin hadde vorte anbefalt ein benådning var kjent.

Risnes meiner det er vanskeleg å seie akkurat når ei overlevering av Berg vil skje, men han antar at det ikkje skjer før etter torsdag. Då skal det litauiske parlamentet behandle eit lovforslag som kan legge til rette for ein avtale mellom Noreg, Litauen og Russland om utveksling av spiondømte fangar.