Framgang for demokratane under delstatsval i USA

utenriks

Utfordrar frå demokratane i Kentucky, Andy Beshear, erklærte at han var vinnaren av valet tysdag, men sitjande guvernør Matt Bevin frå det republikanske partiet har enno ikkje erkjent nederlag. I Virginia vann derimot demokratane fleirtal i begge husa i delstatsforsamlinga og posten som guvernør.

Resultata bør tenne varsellys for begge partia, skriv nyheitsbyrået AP. Stemmene frå folk i forstadsområde i Kentucky og Virginia har enda på demokratisk side under valet. Dette kan skape problem for Trump dersom tendensen held seg til valet på ny president til neste år.

Samtidig vann demokratane heilt utan å trekke fram kontroversielle tema som pregar presidentvalet, som til dømes gratis helsevesen for alle.

Også i Mississippi var det hard kamp mellom republikanarar og demokratar, og president Donald Trump reiste dit før valet i forsøk på å flytte veljarar over på republikansk side. Tidlege valresultat viser då òg at republikanaren Tate Reeves leier klart framfor den demokratiske utfordraren Jim Hood.

– Gratulerer til Tate Reeves for å vinne som guvernør i den store staten Mississippi. Det store møtet vårt fredag kveld flytta tala frå uavgjort til eit stort VINN. Flott prestasjon under press, Tate!, skreiv presidenten på Twitter.

(©NPK)