Extinction Rebellion vann fram med klage på protestforbod i London

utenriks

London-politiet har tidlegare erklært alle aksjonar i regi av den utradisjonelle klimarørsla for ulovlege frå og med 14. oktober.

Forbodet vart vedtatt etter at gruppa i fleire dagar forstyrra trafikken i London ved å blokkere vegar, bruer og flyplassar.

Men onsdag vedtok to dommarar at politiet ikkje hadde lov til å innføre eit totalforbod mot at gruppa samla seg på offentlege stader. Det kan berre leggast ned forbod mot protestar på konkrete stader, peika på domstolen.

Advokaten til klimaaktivistane, Tobias Garnett, er fornøgd.

– Heller enn å kaste bort tid og pengar på å prøve å stilne og kriminalisere dei som skaper merksemd om klimaet og den økologiske krisa, så ber vi regjeringa om å handle no når det gjeld den største trusselen mot planeten vår, seier Garnett.

London-politiet var på si side skuffa over rettsavgjerda og vurderer kva dei vil gjere vidare.

Klimaaktivistane får støtte av politikarar frå Dei Grøne og Labour. Også Amnesty International er glad for rettsavgjerda. Organisasjonen meiner politiforbodet var eit grovt overtramp.

Politiet i London arresterte nesten 1.830 demonstrantar i London i første halvdel av oktober. Onsdag hadde 165 personar vorte sikta.

Extinction Rebellions avdeling i Storbritannia vurderer no å saksøkje politiet.

(©NPK)