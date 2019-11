utenriks

Presidenten fortalde om arrestasjonen i ein tale han heldt i hovudstaden Ankara onsdag. Han sa ikkje kva kvinna heiter eller når ho vart tatt til fange.

Det blir antatt at al-Baghdadi hadde fire koner. Tyrkiske styresmakter opplyste for nokre dagar sidan at dei hadde tatt søstera til IS-leiaren til fange i Syria.

Leiaren for den ytterleggåande islamistgruppa IS mista livet då han vart spora opp av amerikanske spesialstyrkar i den syriske Idlib-provinsen førre månad.

